Vivanco Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die fundamentale Analyse von Vivanco zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens mit einem Wert von 0,48 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter". Dies deutet darauf hin, dass Vivanco unterbewertet ist, da das Branchen-KGV bei 29,66 liegt, was einen Abstand von 98 Prozent zum KGV von Vivanco bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Analyse der letzten 7 Tage, dass die Vivanco-Aktie momentan überverkauft ist, da der RSI bei 12,5 Punkten liegt. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,9, was darauf hindeutet, dass Vivanco weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Vivanco mit einer Rendite von -11,98 Prozent eine deutliche Unterperformance von mehr als 22 Prozent auf. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche von 0,35 Prozent liegt Vivanco mit -12,33 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild und die Diskussion rund um Vivanco als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass Vivanco in verschiedenen Bereichen wie dem KGV und dem RSI positive Bewertungen erhalten hat, während die Performance der Aktie im Vergleich zur Branche und das Sentiment neutral oder negativ ausfielen.