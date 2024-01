Vivanco Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vivanco-Aktie zeigt einen Wert von 40 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Vivanco nach der RSI-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Vivanco-Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vivanco blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vivanco von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Vivanco derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent für die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.