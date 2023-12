Vivanco Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Vivanco-Aktie hat im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 0,48 insgesamt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 29,88 beträgt. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse von Vivanco interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Bezüglich des Anleger-Sentiments gab es in den letzten zwei Wochen neutral Diskussionen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird Vivanco aufgrund der Dividendenrendite, des KGV und des Anleger-Sentiments neutral bewertet.