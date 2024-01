Vivanco Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vivanco-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 42,35 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Vivanco basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion. Insgesamt erhält Vivanco daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vivanco bei 0,42 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,262 EUR, was einem Abstand von -37,62 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 0,54, was 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als unterbewertet erscheinen lässt. Daher erhält Vivanco auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.