Vivanco Aktie: Bloß aufpassen!

Die Dividendenrendite von Vivanco liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,51 %. Das bedeutet eine Differenz von 3,51 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Die Anleger-Stimmung zu Vivanco in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) wird die Aktie von Vivanco als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,45, was einem Abstand von 98 Prozent zum Branchen-KGV von 28,69 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung im fundamentalen Bereich.

In der technischen Analyse wird die Vivanco-Aktie aufgrund des Abstands von -32,35 Prozent zum GD200 (200-Tage-Linie) als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu beträgt die Differenz zum GD50 (gleitender Durchschnittskurs der letzten 50 Tage) -4,17 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen.