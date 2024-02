Vivakor Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Anleger von Vivakor haben in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben, wie unsere Redaktion aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen festgestellt hat. Die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Vivakor, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Vivakor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1,02 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,8901 USD lag, was einer Abweichung von -12,74 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,97 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vivakor liegt bei 45,1, was als "Neutral" eingestuft wird und darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt wird daher die Vivakor-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Neutral" eingestuft.