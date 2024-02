Vivakor Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vivakor-Aktie liegt bei 50,41 und deutet daher auf eine neutrale Situation hin, da weder überkauft noch -verkauft. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Vivakor eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Themen, und nur an drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Vivakor-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vivakor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,01 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,8899 USD, was einer Abweichung von -11,89 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Vivakor-Aktie daher sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die technische Analyse eine "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Bewertung.