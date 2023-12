Vivakor Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten Wochen gab es bei Vivakor keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass es keine auffälligen positiven oder negativen Themen gibt, weshalb das Stimmungsbild als "neutral" bewertet wird. Auch die Diskussion über das Unternehmen und die Anzahl der Beiträge haben sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vivakor-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für die letzten 25 Handelstage ergibt sich ein RSI von 40, was auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "gut" Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in Bezug auf die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wird ebenfalls als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Vivakor-Aktie einen Wert von 1,04 USD, während der aktuelle Kurs bei 1,1 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,84 USD, was einer Distanz von +30,95 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Vivakor daher in der technischen Analyse ein Gesamtrating von "gut".