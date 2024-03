Viva Wine AB Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Anleger-Sentiment für Viva Wine war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wobei das Stimmungsbarometer an drei Tagen in die positive Richtung ausschlug. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergab insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Viva Wine.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Viva Wine über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität hin, weshalb die Einstufung in diesem Punkt "Neutral" lautet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Viva Wine liegt bei 61,7, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der aktuelle Kurs weicht um +4,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Beim GD50 liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Viva Wine-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.