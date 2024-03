Viva Wine AB Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Viva Wine eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Viva Wine daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 53,85 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Viva Wine weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auf der anderen Seite liegt der RSI25 bei 70,11, was bedeutet, dass Viva Wine überkauft ist. In diesem Fall wird das Wertpapier als "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 34,58 SEK mit dem aktuellen Kurs (36,45 SEK) eine Abweichung von +5,41 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 38,19 SEK, was einer Abweichung von -4,56 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität über Viva Wine gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.