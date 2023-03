Viva Wallet startet paneuropäische Zahlungslösung für E-Commerce und Shop-in-Shop-Marktplätze

Athen, Griechenland, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die vollständige Marktplatzlösung von Viva Wallet unterstützt Zahlungen in 24 europäischen Märkten und bietet alle Werkzeuge, um Verkäufer digital einzubinden, Kundenzahlungen zu verarbeiten, Zahlungsmittel aufzuteilen und Provisionen für den Marktplatz zu erhaltenDie Viva Wallet Marktplatzlösung ist einzigartig, da sie eine paneuropäische Zahlungsplattform für alle Marktplätze bietet, die entweder online oder in der physischen Welt aktiv sind, einschließlich Shop-in-Shop-Geschäftsmodelle. Als lizenzierte Bank und E-Geld-Institut liefert Viva Wallet die notwendigen Zahlungsinstrumente für den reibungslosen Betrieb eines europäischen Marktplatzes und erfüllt gleichzeitig die Regularien der PSD2 und der neuen EU DSA und DMA.Von der schnellen Registrierung digitaler Verkäufer über lokalem AML bis hin zum sekundenschnellen Checkout der Kunden, der Unterstützung von über 30 internationalen und lokalen europäischen Zahlungsarten und einer "Plug-and-Play"-Smart-Checkout-Technologie, welche die Conversion optimiert, bietet Viva Wallet Marktplätzen alles, was sie brauchen, um Servicequalität, reibungslose Zahlungen, optimierte Abläufe und gründliches Reporting zu gewährleisten.Die umfassende Lösung von Viva Wallet für E-Commerce- und Shop-in-Shop-Marktplätze bietet:- Verkäufern mehr als 30 Zahlungsmöglichkeiten, einschließlich beliebter lokaler Zahlungsarten,- Echtzeit-Split-Zahlungen für Warenkörbe von mehreren Verkäufern und Plattform-Kontoprovisionen,- einen optimierten, schnellen digitalen Onboarding-Prozess (eKYB - Know Your Business) und einen an die lokalen Vorschriften angepassten Anti-Geldwäsche Due-Diligence-/Überwachungsprozess, um Tausende von Händlern einfach einzubinden,- den Verkäufern Flexibilität beim Zugang zu Zahlungsmitteln, je nach den Richtlinien der einzelnen Marktplätze,- Omnichannel-Unterstützung und die Annahme von Online-Bestellungen bis hin zur Bezahlung im Geschäft über Smartphones und Tablets, basierend auf der innovativen Viva Wallet Tap on Phone Lösung,- ein intelligentes Anti-Betrugstool,- ein umfassendes Web- und Mobile-Selfcare-Management-System,- ein detailliertes Reporting, Abgleichswerkzeuge und ein Monitoring-Dashboard.Die Viva Wallet Markplatzlösung (https://www.vivawallet.com/de_de/marketplaces-solution-eu?utm_source=article&utm_medium=article) gewährleistet ein effektives Partnerschaftsmodell für alle Arten von Marktplätzen und eine zuverlässige Kaufabwicklung, von der Kasse bis zur Rückerstattung. Viva Wallet ist in 24 europäischen Märkten vertreten, direkt mit den lokalen Zahlungssystemen verbunden und wird von den lokalen Aufsichtsbehörden jedes Landes beaufsichtigt. Die umfangreiche Infrastruktur und der regulatorische Fußabdruck von Viva Wallet bieten einen wesentlichen Vorteil für Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind."Unsere Marktplatzlösung erfüllt die Anforderungen eines jeden Marktplatzes, von der nahtlosen Akzeptanz aller Zahlungsarten bis hin zu optimierten Abläufen und dem Schutz vor nicht vertrauenswürdigen Verkäufern. Wir von Viva Wallet haben unsere Marktplatzlösung buchstäblich von Grund auf neu entwickelt, basierend auf unserer innovativen Zahlungsplattform, um jedem Online- oder Shop-in-Shop-Marktplatz in Europa beispiellose Zahlungs- und Produktivitätsvorteile zu bieten. Das Marktplatzprodukt von Viva Wallet ist eine sofort einsatzbereite, vollständig konforme Lösung für ganz Europa", erklärt Harry Xenophontos, Director of Global Strategic Partnerships bei Viva Wallet.Über Viva Wallet Viva Wallet ist eine führende europäische Cloud-basierte Neobank, welche die Zukunft des Zahlungsverkehrs schon heute ermöglicht. Mit Präsenz in 24 Märkten ist Viva Wallet das Zahlungsinstitut mit der größten Präsenz in Europa. Viva Wallet hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Unternehmen bezahlen und bezahlt werden, zu verändern, indem es tatsächlich einheitliche, aber dennoch lokale, fortschrittliche digitale End-to-End-Zahlungslösungen und integrierte Bankdienstleistungen anbietet, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Zu den neuesten Innovationen gehören die "Tap-on-Phone Viva Wallet POS-App", die jedes Android-Gerät in ein Kartenterminal verwandelt, und das "Smart Checkout"-Zahlungsgateway, das die Conversion um 21 % steigern kann. Als Verfechter einer nachhaltigen bargeldlosen Wirtschaft nutzt Viva Wallet die Kraft seiner bahnbrechenden hauseigenen Technologien, um digitale Zahlungsdienste in 17 Sprachen und 9 Währungen mit mehr als 30 Zahlungsarten anzubieten.