Viva Leisure Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Viva Leisure-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,33 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 1,525 AUD lag, was einer Abweichung von +14,66 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,4 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,93 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Viva Leisure war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Viva Leisure-Aktie liegt bei 2,94, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.