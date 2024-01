Viva Leisure Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Viva Leisure Aktie zeigt eine Überbewertung mit einem Wert von 74,42 an, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der einen längeren Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist hingegen auf eine neutrale Situation mit einem Wert von 49 hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Anleger-Stimmung.

Die Sentiment und Buzz-Analyse ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität blieb weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Viva Leisure-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag um 5,97 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt nur eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Viva Leisure-Aktie gemäß der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.