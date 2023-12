Viva Leisure Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Mit einem RSI von 66,67 liegt Viva Leisure weder in überkauftem noch überverkauftem Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für Viva Leisure einen RSI von 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Viva Leisure-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,33 AUD liegt, was nahe dem aktuellen Schlusskurs von 1,36 AUD (Unterschied +2,26 Prozent) ist. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1,4 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,86 Prozent Abweichung). Somit erhält die Viva Leisure-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Viva Leisure in den letzten Tagen überwiegend negativ war, mit insgesamt einem positiven und drei negativen Tagen sowie hauptsächlich negativen Nachrichten über das Unternehmen. Auf dieser Basis erhält Viva Leisure daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bezüglich Viva Leisure langfristig eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.