Viva Leisure Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Viva Leisure diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Viva Leisure-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,32 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,4 AUD weicht somit um +6,06 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1,43 AUD, was einer Abweichung von -2,1 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Viva Leisure-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 27,78 deutet darauf hin, dass die Viva Leisure-Aktie überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Betrachtet man den RSI für 25 Tage, ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich des RSI.