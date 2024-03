Viva Leisure Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das öffentliche Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien generieren. In Bezug auf Viva Leisure zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, weshalb das Signal "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Viva Leisure-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,41 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,46 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Viva Leisure liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet weder auf Überkauf noch auf Überverkauf hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Viva Leisure-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.