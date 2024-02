Viva Leisure Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für die Bewertung werden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Viva Leisure zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Viva Leisure unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Viva Leisure aktuell bei 1,38 AUD verläuft. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs bei 1,54 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11,59 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) hat derzeit ein Niveau von 1,46 AUD angenommen, was für die Viva Leisure-Aktie der aktuellen Differenz von +5,48 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Viva Leisure-Aktie einen Wert für den RSI7 von 37,5, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 38,61, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.