Viva Leisure Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Viva Leisure-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,33 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,365 AUD liegt, was eine Abweichung von +2,63 Prozent ergibt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,39 AUD zeigt eine Abweichung von -1,8 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In sozialen Medien wurde Viva Leisure in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auch als "Neutral" eingestuft, da überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen wurden.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ebenfalls ein neutrales Bild. In den letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich. Daher erhält die Viva Leisure-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Viva Leisure-Aktie liegt bei 63, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 54,22 keine überkauften oder unterverkauften Signale, was zu einer erneuten "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Viva Leisure basierend auf der technischen Analyse, Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.