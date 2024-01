Viva Gold Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Viva Gold-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,14 CAD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,12 CAD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,13 CAD liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,69 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend getrübt war, was zu einer negativen Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Viva Gold-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Viva Gold-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Viva Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Viva Gold-Analyse.

Viva Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...