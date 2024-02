Viva Gold Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Moro":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Viva Gold-Aktie beträgt aktuell 75, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Hier wird die Viva Gold-Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Viva Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,14 CAD. Da der letzte Schlusskurs (0,105 CAD) deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,12 CAD) zeigt einen Wert, der unter dem letzten Schlusskurs liegt, wodurch die Viva Gold-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Schlecht"-Rating erhält.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Viva Gold in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Viva Gold wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien spielt neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Viva Gold aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.