Viva Energy Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten vier Wochen wurden bei Viva Energy keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Viva Energy daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +13,25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,17 AUD mit dem aktuellen Kurs (3,59 AUD) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 3,53 AUD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+1,7 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Plattformen rund um Viva Energy untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Viva Energy-Aktie beträgt aktuell 9, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Viva Energy ein "Gut"-Rating.