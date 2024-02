Viva Energy Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten Tagen war die Stimmung unter Anlegern in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Über den gesamten beobachteten Zeitraum von sieben Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung an. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Viva Energy gesprochen. Aus diesem Grund hat die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen anzeigt, wird der RSI der Viva Energy bei 73,08 festgestellt, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Viva Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,14 AUD lag. Der letzte Schlusskurs von 3,51 AUD weicht somit um +11,78 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,48 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,86 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Viva Energy-Aktie in dieser Kategorie also ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Viva Energy langfristig betrachtet. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, weshalb die Einschätzung in diesem Punkt "Neutral" ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Viva Energy daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Stimmung in den sozialen Netzwerken positiv ist, der RSI jedoch auf eine überkaufte Situation hinweist. Die technische Analyse zeigt gemischte Signale, während das Sentiment und der Buzz neutral sind. Anleger sollten diese Informationen in ihre Entscheidungsfindung mit einbeziehen.