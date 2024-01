Viva Energy Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten beiden Wochen wurde Viva Energy von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Viva Energy mit 3,46 AUD derzeit um +10,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +13,07 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Viva Energy 39,13, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 28,24 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Viva Energy. Die Aktie wird daher weiterhin neutral bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung und die technische Analyse darauf hindeuten, dass Viva Energy derzeit neutral bewertet wird.