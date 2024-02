Viva Energy Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Stimmung und das Interesse an Viva Energy können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung liefern interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI von Viva Energy liegt bei 83,33, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen im Zusammenhang mit Viva Energy diskutiert.

Insgesamt erhält die Viva Energy-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag 12,14 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung führt. Der letzte Schlusskurs in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Viva Energy, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, während die technische Analyse unterschiedliche Einschätzungen liefert.