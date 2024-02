Viva Energy Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Viva Energy-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu interessanten Ergebnissen führte. Nach den Berechnungen der letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Durchschnitt von 3,13 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 3,51 AUD, was einem Unterschied von +12,14 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating aufgrund des nahe am gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 3,46 AUD (+1,45 Prozent). Insgesamt erhält die Viva Energy-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Viva Energy wurden ebenfalls ausgewertet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Viva Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung, und auch in den letzten Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) ermittelt, der mit 83,33 als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 44 auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diese Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Relative Strength Index eine differenzierte Einschätzung der Viva Energy-Aktie.