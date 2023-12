Viva Energy Aktie: Hammer Entwicklung!

Aktienkurse werden nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung bewertet. Unsere Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Viva Energy in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass sie neutral waren. Allerdings haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Viva Energy aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung rund um Viva Energy hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig gemessen, weshalb Viva Energy auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Gut"-Bewertung für Viva Energy. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,03 AUD, während der Aktienkurs bei 3,41 AUD liegt, was einer Abweichung von +12,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer "Gut"-Bewertung, da die Abweichung hier +14,81 Prozent beträgt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), führt bei Viva Energy zu einer Einstufung von "Gut". Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine positive Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für Viva Energy auf Basis sowohl der Stimmung in sozialen Medien als auch der technischen Analyse.