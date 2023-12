Viva Energy Aktie: Eine neue Chance!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Viva Energy bei 3,36 AUD liegt, was einer Entfernung von +10,53 Prozent vom GD200 (3,04 AUD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,99 AUD. Mit einem Abstand von +12,37 Prozent wird auch hier ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs festgestellt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für den Kurs der Viva Energy-Aktie basierend auf einem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Viva Energy veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Die wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen auf das aktuelle Bild einer Aktie schließen. In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen des Stimmungsbildes bei Viva Energy festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Viva Energy liegt bei 14,29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 27, was ebenfalls als Signal für eine überverkaufte Situation interpretiert wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI eine Einstufung von "Gut".