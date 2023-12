Viva China Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Aktie von Viva Goods wird auf der Grundlage des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) derzeit mit 10,89 bewertet, was 70 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" (36). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analysebewertung.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass sich die Stimmung für Viva Goods in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung für Viva Goods vorliegt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Viva Goods derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -6,19 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung für die Dividendenpolitik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Viva Goods ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Viva Goods gemäß der fundamentalen Analyse, des Sentiments und der Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung.