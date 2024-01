Viva China Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Viva Goods hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" um 28,57 Prozent gesteigert, was mehr als 25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erreichte die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten 18,73 Prozent, wobei Viva Goods mit 9,84 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Viva Goods in den sozialen Medien zeigen laut unserer Redaktion ein neutrales Stimmungsbild. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und überwiegend neutrale Themen wurden in den letzten Tagen angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Viva Goods derzeit auf 1,22 HKD, während der tatsächliche Kurs bei 0,78 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -36,07 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,92 HKD, was einer Distanz von -15,22 Prozent entspricht. Auch aus dieser Sicht wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Viva Goods beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.