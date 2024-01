Viva China Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Aktie von Viva Goods wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,1 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 32,3 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Viva Goods wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,24 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,9 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -27,42 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,95 HKD, was einer Distanz von -5,26 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.