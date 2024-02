Viva China Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die technische Analyse der Viva Goods-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 1,13 HKD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,78 HKD, was einem Unterschied von -30,97 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der aktuelle Schlusskurs von 0,79 HKD liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Viva Goods-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Viva Goods als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) ergeben einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Viva Goods-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,57 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet eine Outperformance von +23,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt um 4,58 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,82 Prozent verzeichnete, liegt Viva Goods mit einer Überperformance von 33,4 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Viva Goods-Aktie war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.