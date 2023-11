Viva China Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

Anleger: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Viva Goods eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Viva Goods daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung für Viva Goods als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei der Analyse zeigte Viva Goods interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Viva Goods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 1,32 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,89 HKD liegt (Unterschied -32,58 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,12 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-20,54 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Viva Goods-Aktie wird somit insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt dieser momentan bei 91,67 Punkten, was bedeutet, dass die Viva Goods-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass Viva Goods weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Viva Goods somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.