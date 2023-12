Viva Biotech Aktie: Das liegt auf Eis

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Viva Biotech in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Viva Biotech verläuft derzeit bei 1,43 HKD. Da der Aktienkurs bei 0,98 HKD liegt, was einem Abstand von -31,47 Prozent entspricht, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,17 HKD ergibt sich eine Differenz von -16,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Damit lautet der Gesamtbefund für die technische Analyse "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Viva Biotech beträgt derzeit 37,5 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 67,19 zeigt an, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien wurden auch von Analysten überprüft, die festgestellt haben, dass diese neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zur Viva Biotech diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.