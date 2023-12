Viva Biotech Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Viva Biotech liegt bei 80, was auf eine „überverkaufte“ Situation hindeutet.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Viva Biotech diskutiert. Dies führte zu einer überwiegend positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbrachte.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um herauszufinden, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Viva Biotech-Aktie beträgt 1,45 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,99 HKD lag, was auf eine Abweichung von -31,72 Prozent im Vergleich hinweist. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1,22 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -18,85 Prozent bedeutet. Beide Werte führen zu einer „Schlecht“-Bewertung auf der Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Viva Biotech. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen um das Unternehmen dem normalen Level entsprechen.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine eher negative Gesamtbewertung für die Viva Biotech-Aktie.