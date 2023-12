Das war es für ProsusV ADR!

Die technische Analyse der Prosus-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 26,75 EUR liegt und somit um 10,45 Prozent unter dem GD200 (29,87 EUR) liegt. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 28,82 EUR, was einem Abstand von -7,18 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird der Kurs der Prosus-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität aufweist. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Prosus somit als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Prosus-Aktie liegt bei 73 und deutet somit auf eine überkaufte Aktie hin. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 65,07, womit Prosus als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Prosus.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Prosus diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings haben tiefgehende Analysen ergeben, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält Prosus auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.