Vitru Ltd Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Vitru-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 16,33 USD für den Schlusskurs erreicht. Mit dem Schlusskurs des letzten Handelstages bei 13,16 USD (-19,41 Prozent Unterschied), erhält sie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und mit einem Wert von 13,64 USD liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-3,52 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Vitru-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die privaten Nutzer in sozialen Medien haben Vitru in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergibt für Vitru ein "Neutral"-Rating, da weder der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage noch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis auf überkaufte oder überverkaufte Werte hindeuten.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Vitru weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Vitru bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".