Vitru Ltd Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index: Bei der technischen Analyse von Aktien betrachtet man auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Der RSI-Wert für Vitru beträgt derzeit 62,29, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59 für die Aktie, was darauf hinweist, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Vitru-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Vitru liegt derzeit bei 14,95 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 13 USD gehandelt wird und somit einen Abstand von -13,04 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 14,24 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von -8,71 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Anleger: Die Diskussionen rund um Vitru in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Wochen häuften sich die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Somit ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Vitru bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.