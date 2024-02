Vitrolife AB Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Vitrolife liegt der aktuelle RSI-Wert bei 55,74, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 41, was darauf hindeutet, dass die Aktie auch in diesem Zeitraum weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Vitrolife in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Äußerungen und Meinungen verzeichnet, was die Einschätzung "Neutral" für die Aktie unterstützt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Vitrolife zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie war auch häufiger als üblich im Fokus der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Vitrolife bei 191,2 SEK und ist damit +4,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +8,54 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.