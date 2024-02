Vitrolife AB Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vitrolife wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 34,87 Punkten, was darauf hinweist, dass Vitrolife weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,09, was ebenfalls darauf hindeutet, dass Vitrolife weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Vitrolife-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurden jedoch verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vitrolife diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Vitrolife ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Gut"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Vitrolife-Aktie ein Durchschnitt von 175,5 SEK für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 188,5 SEK (+7,41 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt (182,95 SEK) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,03 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Vitrolife-Aktie. Insgesamt erhält Vitrolife für die einfache Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Vitrolife AB-Analyse vom 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vitrolife AB jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vitrolife AB-Analyse.

Vitrolife AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...