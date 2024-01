Vitro Aktie: Das macht sprachlos!

Vitro Sab De Cv schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Behälter & Verpackung. Die Differenz beträgt 2,55 Prozentpunkte (5,77 % gegenüber 3,22 %). Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Vitro Sab De Cv eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse wird Vitro Sab De Cv daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Vitro Sab De Cv beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist, und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,6 Prozent erzielt, was 39,32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -3,71 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.