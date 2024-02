Vitro Aktie: Chancenlos!

Die Vitro Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 18,99 MXN verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 12,77 MXN lag, was einem Unterschied von -32,75 Prozent entspricht. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der Schlusskurs von 18,77 MXN deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -31,97 Prozent. Somit wird die Aktie auf kurzfristiger Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie mit 8,13 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Vitro Sab De Cv-Aktie sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage einen überkauften Wert aufweist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche ergibt sich eine Unterperformance von -20,06 Prozent für die Vitro Sab De Cv-Aktie in den letzten 12 Monaten, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.