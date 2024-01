Vitreous Glass Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Aktienkurs von Vitreous Glass hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 48,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche eine Outperformance von +59,26 Prozent darstellt. Dies bedeutet, dass Vitreous Glass im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche deutlich besser abschneidet.

In Bezug auf die technische Analyse wird deutlich, dass die Vitreous Glass-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tages-Durchschnitt gut abschneidet. Der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt beträgt 5,42 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 5,8 CAD liegt, was einer Abweichung von +7,01 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +11,11 Prozent, was ebenfalls ein positives Signal für Vitreous Glass ist. Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren wird der Aktie somit ein "Gut"-Rating verliehen.

Des Weiteren zeigt der Relative-Stärke-Index (RSI), dass Vitreous Glass derzeit überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt bei 22,22 Punkten und der RSI25 bei 28,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für Vitreous Glass in diesem Bereich.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vitreous Glass derzeit bei 14,03 liegt, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 322 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für Vitreous Glass führt.