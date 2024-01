Vitreous Glass Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Vitreous Glass-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich bei Vitreous Glass in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht verändert, wodurch Vitreous Glass auch in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich mit anderen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche hat Vitreous Glass in den letzten 12 Monaten eine Performance von 48,58 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +59,62 Prozent im Branchenvergleich, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,04 Prozent gefallen sind. Aufgrund dieser Überperformance erhält Vitreous Glass ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Vitreous Glass-Aktie beträgt derzeit 14,03, was 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 324 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Vitreous Glass in dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.