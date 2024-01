Vitreous Glass Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Vitreous Glass haben in einem längeren Zeitraum zu interessanten Rückschlüssen über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate geführt. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vitreous Glass beträgt derzeit 14,03 und liegt mit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Baumaterialienbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (Relative Strength Index, RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Vitreous Glass liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Ergebnisse und auch hier wird die Aktie als überverkauft eingestuft. Insgesamt erhält das Vitreous Glass-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Vitreous Glass beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für Vitreous Glass eine Bewertung von "Neutral" in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung, während das KGV und der Relative-Stärke-Index eine "Gut"-Bewertung erhalten. Die Dividendenpolitik hingegen wird als "Schlecht" eingestuft.