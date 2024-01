Vitesco Technologies Group Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Vitesco-Aktie wird derzeit neutral eingestuft, da der Aktienkurs bei 80 EUR liegt, was einem Abstand von +3,96 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 76,95 EUR entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 90,41 EUR, was einer Differenz von -11,51 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die langfristige Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Vitesco-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) führt zu einer neutralen Empfehlung für den RSI7 von 48,6, während der RSI25 von 72,46 eine schlechte Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren überwiegend positive Meinungen in den vergangenen Wochen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen neutral einzustufen ist, obwohl im zurückliegenden Zeitraum auch drei Handelssignale ermittelt wurden, die zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie führen.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Vitesco-Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.