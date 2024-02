Vitesco Technologies Group Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse von Vitesco deutet auf einen positiven Trend hin, basierend auf trendfolgenden Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 79,66 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 84 EUR (+5,45 Prozent Abweichung) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 83,99 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (+0,01 Prozent). Insgesamt erhält Vitesco daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt sich neutral bis schlecht. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Vitesco ergeben eine "Neutral"-Bewertung, während das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht" erhält.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Anleger führt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab zusätzlich ein "Gut"-Signal, was die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass Vitesco mit einem Wert von 16,67 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 45 ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da der Titel weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI Analyse eine "Gut"-Einstufung.