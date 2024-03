Vitesco Technologies Group Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Vitesco-Aktie wird derzeit technisch betrachtet und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 80,49 EUR, während der aktuelle Kurs bei 74,5 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs für die vergangenen 50 Tage (GD50) von 81,25 EUR zeigt eine Abweichung von -8,31 Prozent, was insgesamt zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist ebenfalls darauf hin, dass die Vitesco-Aktie überkauft ist, mit einem Wert von 81,72, was zu der Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 63, der darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls ein gemischtes Bild. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, gab es in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Zudem konnten insgesamt sieben Handelssignale ermittelt werden, davon 0 Gut- und 7 Schlecht-Signale, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ebenfalls eine negative Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert eher zu negativen Themen, was zu der Bewertung als "Schlecht" führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Vitesco-Aktie basierend auf technischer Analyse, RSI, Anlegerstimmung und Sentiment als "Schlecht" eingestuft.