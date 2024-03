Vitesco Technologies Group Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Vitesco liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 91,16 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 84,87, dass die Vitesco-Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Vitesco mittelmäßig ist, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Veränderung gezeigt, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Vitesco diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Vitesco bei 80,8 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 63,95 EUR liegt, was einen Abstand von -20,85 Prozent aufbaut und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Vitesco-Aktie mit einer Differenz von -17,54 Prozent ein "Schlecht"-Signal.

Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.