Vitesco Technologies Group Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Vitesco in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Vitesco gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vitesco-Aktie hat einen Wert von 11, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,81, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auf dieser Basis eine "Neutral"-Rating vergeben. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Vitesco.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Vitesco derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 79,55 EUR liegt, während der Aktienkurs bei 84,1 EUR um +5,72 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 84,19 EUR, was einer Abweichung von -0,11 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Vitesco in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Zudem zeigen sich berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien, darunter 1 "Gut"-Signal. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe basierend auf der Anleger-Stimmung. Daher wird die Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.