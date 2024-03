Vitesco Technologies Group Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse für die Vitesco-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage liegt bei 80,84 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 70,65 EUR deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -12,61 Prozent). Dadurch erhält Vitesco eine "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 79,83 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 81,3 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 75,82 eine Überkauftheit an, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Vitesco in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Vitesco daher für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet zeigt Vitesco langfristig eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.